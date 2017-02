Parcours Ronde van Groningen blijft grotendeels gelijk

Het podium van de Ronde van Groningen 2016. (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

De Ronde van Groningen start en finisht in 2017 opnieuw in Uithuizermeeden. De gemeente Eemsmond is net als vorig jaar hoofdsponsor van de wielerkoers.





De eerste koers van het jaar

De beste top amateurploegen en clubteams staan aan de start van de vrije wielerklassieker.

Het startschot klinkt om twaalf uur. De Ronde van Groningen is traditiegetrouw de eerste koers in de provincie.



Ster van Zwolle

Het Nederlandse wielerseizoen wordt twee weken eerder geopend met de Ster van Zwolle.



