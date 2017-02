'America first, Grunnen twijde toch zeker?'

'Moi, meneer de president. Zolst wel muide wezen zeker van het bekieken van aal die filmpjes. Mor hier ook nog eem ain oet Grunnen.' Want ook RTV Noord-presentator Eric Bats heeft er nu één gemaakt, een Trump-filmpje.

Programmamaker Arjen Lubach uit Lutjegast ontlokte met zijn filmpje 'America first, The Netherlands second' intussen een hele serie internationale introductievideo's aan president Trump. Zelfs uit Friesland kwam een versie . Dat kon Bats natuurlijk niet op zich laten zitten. 'Friesland second? No way!!!', schrijft hij op de Facebookpagina van zijn Grunnen TV Anders dan de andere Trump-video's richt Bats zich gewoon in het Gronings tot de president. Alles komt voorbij: van Bommen Berend tot Piet van Dijken, van de gasbevingen tot Zeehondencentrum Pieterburen ('Sealcenter Pieterneighbours'). En ook het paard van Ome Loeks ('The Horse of Uncle Looks') wordt aan Trump geïntroduceerd. 'En wat betreft de mexicano's. Dij kommen der bie ons nait in, want wie hebben onze aaierbaal.'Gebruik je de RTV Noord-app, klik dan hier om de video te bekijken.