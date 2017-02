Weg met het gelijkspel?

FC Groningen speelde zaterdagavond in een bedroevend duel voor de derde maal op rij gelijk. Zelfs een dartswedstrijd tussen Van Gerwen en Anderson eindigde onbeslist. Wat moet een supporter eigenlijk met een gelijkspel? Zou een wedstrijd eigenlijk niet altijd een winnaar moeten hebben, Beter Weters?

23 januari 1983, De Meer. Ajax - FC Groningen: 5-5! 8 mei 2005, Stadion Oosterpark. FC Groningen - Roda JC: 4-4! Dit zijn natuurlijk uitzonderlijke wedstrijden die onbeslist eindigden, maar wel o zo fraai. Een gelijkspel hoort bij het voetbal en dat moet je ook niet veranderen. De wedstrijd van afgelopen zaterdag verdiende bijvoorbeeld ook geen winnaar.Groningen speelde slecht maar Excelsior was niet veel beter. Dan kan ik prima leven met een 1-1 als uitslag. Hoe vaak is de supporter nou echt de dupe van een gelijkspel? Natuurlijk zijn er heel af en toe salonremises, maar veel vaker wil minimaal één van de ploegen echt wel winnen. Lekker zo laten.Eén van de fijne dingen in het basketball is het ontbreken van remise of in goed Nederlands het gelijkspel. Allebei een punt, dat schiet niet op. Ik vertel mijn jeugdspelers over de Romeinen en hun Arena. Het Colosseum van Rome, waar naar verluidt 50.000 mensen keken naar de gevechten tussen de Gladiatoren en de wilde beesten. Geen gelijkspel mogelijk.Slechts één partij kon overleven. De Gladiator of de Tijger. Zo moet strijd zijn. Bij wijze van spreken op leven of dood. Geen calculatie van ‘een puntje’ overhouden. De dood of de gladiolen. Op deze wijze was de FC tegen Excelsior vast een leukere wedstrijd geweest.Elke wedstijd verdient een winnaar zoals elke atleet een gekwalificeerde trainer verdiend. Als je altijd een winnaar wil in elke sport dan moet je wel regels gaan aanpassen. Bij volleybal heb je bijvoorbeeld elke wedstrijd een winnaar. Daar waar het ook om tijd gaat (voetbal, basketbal, hockey et cetera) moet je slim nadenken over hoe je tot de winnaar komt.Ik moet er niet aandenken dat het bij een gelijke stand na 90 min bij voetbal doorgaat tot een doelpunt wordt gescoord. Dan kan je misschien wel dagen wachten. Pas invoeren als je de consequenties hebt doordacht. Denk aan meest aanvallende ploeg belonen, penalty’s, beslissende set, beslissende 5 min etcetera.We moeten nou niet ALLES overhoop willen halen in het voetbal. Laten we ons eerst maar eens blijven richten op die simpele spelregelwijzigingen, waardoor de snelheid van het spel een positieve injectie krijgt. Dus een self pass bij een vrije trap, intrap in plaats van ingooi, zuivere speeltijd en tijdstraf bij een gele kaart. Dat trekt de oer-conservatieve voetballerije al niet.Neem nou zo'n Jurgen Klopp, de zogenaamde moderne trainer van Liverpool. Hij is bij mij door de mand gevallen met het afserveren van Marco van Basten, de voorvechter van nieuwe spelregels. Bovendien, de waarde van een gelijkspel in het voetbal is jaren geleden al gedevalueerd met de invoering van de driepuntenregeling bij een overwinning. Speel je gelijk, zoals FC Groningen tegen Excelsior, dan voelt dat als een nederlaag.Wat een flauwekul. Het feit dat de slechtste wedstrijd van de FC sinds jaren in een gelijkspel eindigde wil niet zeggen dat we daarom het gelijkspel maar moeten afschaffen. De frustratie zit in het vertoonde spel. De trainer moet de terugspeelbal verbieden, Sørloth leren koppen en Idrissi altijd opstellen. Verder, in sporten waar er veel wordt gescoord (korfbal, handbal) is de kans op een gelijkspel kleiner dan bij sporten waar de scores lager zijn (voetbal, hockey). In sommige sporten wordt er bij een gelijke stand een verlenging gespeeld (basketbal, ijshockey). Is allemaal oké.De charme van het voetbal zijn de gestolen overwinningen, de onnodige nederlagen en de bloedeloze gelijke spelen. Vind ik mooi. Een degradatie kandidaat kan én mag spelen voor een puntje tegen de koploper en dat vieren als een kampioenschap. Vind ik ook mooi. In 1996 is het driepunten systeem ingevoerd. Tot die tijd kreeg de winnaar maar twee punten voor een overwinning. Sinds die tijd is het aantal gelijke spelen afgenomen. Ploegen gaan dus meer voor de overwinning. Tot slot: niet allen de slechtste wedstrijd ooit van de FC eindigde in een gelijkspel, ook de mooiste: 1983, Ajax-FC Groningen 5-5.Een winnaarstype in de sport is gepassioneerd bezig. Trainingsbeesten, alles wordt opzij gezet om zijn of haar doel te bereiken. Ze beoefenen niet hun sport als bezigheidstherapie en plichtsmatigheid komt niet in het boekje voor. Ze doen het niet voor een ander. Het komt alleen van de sporter uit. De adrenaline spuit bij het opstaan door hun lijven. Het doel is duidelijk. Met visie, bloed, zweet en tranen. De pupillen in de ogen maken een gefascineerde indruk vlak voor de start van een traject die een ander niet begrijpt. Een gewoon gesprek met de sporter is nauwelijks nog mogelijk. Clichés zijn het, totaal niet interessant. Een gelijkspel, een gelijke eindstand, een gelijkwaardige sporter is onmogelijk. Het eindspel daar gaat het om.En het eindspel moet tot bloedens toe gespeeld worden. Geen plichtmatigheden, geen jankverhalen, geen excuses, geen goede babbel en zeker geen trainer aan het woord. Nee, je wilt alleen de beste zijn en je bent de beste. Een gelijkspel is als twee voetbalploegen iets schriftelijk af gaan doen waarbij de toeschouwers zich bedonderd voelen en vervolgens de volgende keer weg zappen naar een film op Netflix. Dodelijk voor de journalistiek en zijn lezers ( toeschouwers ) die allemaal met inkoppertjes hetzelfde verhaaltje schrijven en lezen. Een topsporter moet een winnaar zijn die nooit akkoord mag gaan met een gelijkspel. Afschaffen is niet mogelijk maar is meestal een mentaliteitsprobleem.