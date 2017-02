Storing brug bij Dorkwerderbrug is opgelost (update)

De storing aan de brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwerd is opgelost. Het wegverkeer hoeft niet langer om te rijden.

De brug kampte dinsdagmorgen vroeg met een storing en wilde niet sluiten. Ook de scheepvaart had er last van.De brug bij Dorkwerd heeft de laatste tijd meerdere malen last gehad van mankementen. Volgens woordvoerder Wendy Baptist van Rijkswaterstaat heeft dat te maken met het incident van vorig jaar juli.Toen voer er een vrachtschip tegen de brug. 'Waarschijnlijk is dit de oorzaak van de storingen', zegt Baptist. 'Maar we weten nog steeds niet waar het euvel exact zit.'