'Heerlijk fröbelen' en breien voor de fakkeloptocht

Eigenlijk zijn ze bezig een warme deken te breien om het kleinste huisje van Rottum in te pakken, maar nu heeft de fakkeloptocht van dinsdagavond de aandacht van Breien voor Groningen.

Agnes Bakker, de initiatiefneemster, is druk om speciale proteststokken in elkaar te zetten, met gebreide Groninger vlaggen.'De afgelopen twee avonden heb ik lekker thuis op de bank zitten fröbelen, heerlijk. De lapjes die ik aan de stokken heb gezet, zijn door andere mensen in het land gebreid. Ze zijn eigenlijk voor het huisje in Rottum, maar ik heb ze even gebruikt om voor de fakkeloptocht vlaggen te maken.''Iedereen heeft mee gebreid. Of je nou PVV stemt, of GroenLinks, of je in een rijtjeshuis woont, of een monumentaal pand: dat maakt niks uit. Iedereen kan meedoen. Daar gaat het bij de fakkeloptocht ook om. Verbinding zoeken met elkaar, wie of wat je bent maakt niet uit.'