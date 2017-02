Boeren zijn blij met uitstel experiment verhogen waterpeil Lauwersmeer

Het is maar goed dat de proef van de provincie om het water in het Lauwersmeer te verhogen met een jaar is uitgesteld. Dat vindt LTO Noord. Volgens de landbouworganisatie zitten er allerlei gaten in de voorbereidingen van de peilproef.

De provincie wilde het water in het Lauwersmeer tijdelijk met zo'n halve meter verhogen.Hierdoor moet er meer riet gaan groeien. Maar boeren vrezen dat hun land erdoor overstroomt en te zout wordt. 'Het heeft te maken met risico's voor het telen van je gewassen en risico op bruinrot', volgens LTO Noord'De agrarische sector zet vraagtekens bij deze peilproef in zijn geheel', zegt Alma den Hertog van LTO Noord. 'Maar als het dan toch moet gebeuren zorg dan dat je het op een goede manier doet.'Den Hertog noemt drie hoofdpunten waarop de voorbereidingen van de proef tekort schieten. Zo is de schadevergoeding niet goed geregeld, is de nulmeting niet op orde en moeten in de evaluatie van de peilproef ook de omgevingseffecten worden meegenomen.De peilproef wordt dus een jaar uitgesteld maar of dat ook tot afstel leidt is nog de vraag. Den Hertog wil in ieder geval niet op de zaken vooruit lopen. 'We zullen het komend jaar gaan zien waar we staan'.