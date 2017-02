SP overweegt motie van wantrouwen tegen minister Kamp

De SP in de Tweede Kamer overweegt dinsdagavond een motie van wantrouwen in te dienen tegen minister Henk Kamp van Economische Zaken. Volgens SP-kamerlid Eric Smaling weigert hij stelselmatig wensen van de Kamer uit te voeren.

Het gaat volgens de SP om vijf energiemoties op rij: over de windparken in Groningen en Drenthe, elektrisch rijden, kolencentrales, biomassabijstook en de splitsing van Eneco en Delta.Voor Smaling is de maat vol: 'De manier van besturen van de minister heeft ertoe geleid dat wij als parlement moeten opzitten en pootjes geven. Ik vind dat daarmee de balans tussen regering en de twee kamers is zoekgeraakt.'Het kamerlid noemt de geplande windparken in de Veenkoloniën specifiek als voorbeeld. 'Er zijn alternatieven die door de bevolking worden gesteund en minstens zoveel duurzame energie opleveren. Minister Kamp brengt in één klap enorme schade toe aan de sociale samenhang en aan een historisch energielandschap.'Smaling wil voor het energiedebat dinsdagavond een kort debat voeren waarin de minister de kans krijgt zijn verhouding met de Kamer in orde te brengen. Als dat niet lukt, dan dient hij tijdens het energiedebat een motie van wantrouwen in.Er wordt voorlopig overigens geen begin gemaakt met de plaatsing van turbines op Windpark Drentse Monden en Oostermoer. Minister Kamp schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij een bezinningsperiode inlast.