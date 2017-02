Kupers stoomt zich klaar voor NK Indoor

De voorbereiding van atleet Thijmen Kupers op de NK Indoor verloopt niet volgens wens. Hij is dinsdag pas begonnen met looptrainingen. De Nederlands kampioen op de 800 meter kampte de afgelopen weken met blessures.

Kupers doet het rustig aan op de atletiekbaan in het Stadspark in Groningen. Voluit trainen kan hij niet. Een van z'n achillespezen irriteert nog steeds wat. Na drie kwartier houdt hij het voor gezien.'Ik was aan het opbouwen en toen voelde ik opeens een soort speldenprik in m'n achillespees. Dat betekent voor een atleet zoals ik meteen rood licht. Alle alarmbellen gingen rinkelen', vertelt Kupers.Hij is goed gemutst ondanks het feit dat de deelname aan het kampioenschap in Apeldoorn ineens onzeker werd door het fysieke ongemak.Na één training stelt hij al dat 'het licht op oranje' kan. En richting de NK van komend weekend bijna op groen. Want hij wil zijn titel verdedigen. 'Maar dat zal niet gemakkelijk zijn. Want deze voorbereiding is wel heel erg kort. Woensdag doen we een testloop en dan wordt duidelijk of ik in Apeldoorn twee keer (serie en finale) kan lopen', stelt de vijfvoudig indoorkampioen.Twee jaar geleden behaalde Kupers brons op het Europees kampioenschap. Dat is nog altijd het hoogtepunt uit z'n carrière. Ook dit jaar wil hij bij dat toernooi in actie komen. Begin maart is het zover. De limiet van 1.49.00 heeft hij nog niet gelopen.Dat is niet het hoofddoel bij het NK want de periode waarin hij aan de eis moet voldoen is, gelukkig voor hem, met drie weken verlengd. 'De week na het NK kan ik de limiet nog lopen. Dat is dan het hoofddoel.'