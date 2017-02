'Onderzoekers bevingsgebied draaien om hete brij heen'

De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft weinig goede woorden over voor de aanbevelingen van de Rijksuniversiteit Groningen in het onderzoek Gronings Perspectief. 'Ze draaien om de hete brij heen,' reageert secretaris Dick Kleijer.

In dat rapport wordt geconstateerd dat de gezondheidklachten van mensen met meerdere schades verder zijn toegenomen. De onderzoekers vinden dat het bestreden moet worden door hard te werken aan het herstel van het vertrouwen. Zo moet de communicatie verbeteren.Volgens de belangenorganisatie snijdt dit geen hout. 'De daadwerkelijke oorzaak van de problemen wordt genegeerd, dat is de gaswinning zelf. Die is de veroorzaker van de ellende. En daar ligt de oplossing ook,' vindt Kleijer.Hij is verbaasd dat het verder dichtdraaien van de gaskraan niet terug te vinden is bij de aanbevelingen. 'Het is belangrijk er op te wijzen dat het steeds terugkomen van schade niet ophoudt zolang de gaswinning doorgaat. Degenen die willlens en wetens toch doorgaan met gas winnen, zullen dit op hun geweten hebben.'Gronings Perspectief is een doorlopend onderzoek naar de ervaringen van de inwoners van het aardbevingsgebied. Dat gebeurt in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.