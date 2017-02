Lopend Vuur: Ik steun de fakkeloptocht

Duizenden mensen worden er dinsdagavond verwacht tijdens de fakkeloptocht tegen de gaswinning in Groningen.

De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft inmiddels 3000 fakkels ingeslagen.Het doel van de tocht is om meer aandacht te trekken van Den Haag.Daarbij is er inmiddels hulp van kopstukken als Freek de Jonge.