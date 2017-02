Anonieme bellers tippen politie vaker over vernielingen

De politie in Noord-Nederland kreeg het afgelopen jaar meer anonieme telefoontjes binnen over vernielingen dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Meld Misdaad Anoniem. In 2015 kwamen 13 meldingen binnen, in 2016 waren dat er 42.

De meeste meldingen die binnenkomen bij de instantie gaan over vermoedens van hennepkwekerijen meldt RTV Drenthe . Daar kwamen bijna 500 telefoontjes over binnen. Op plek 2 en 3 staan meldingen over harddrugs en softdrugs. Op de vierde plek staan meldingen over inbraken. De top 5 wordt afgesloten met telefoontjes over wapenbezit.De politie pakte in Noord-Nederland vorig jaar in totaal 183 mensen op na een melding via de telefoonlijn. Er werd voor ruim een ton aan geld en goederen in beslag genomen. Agenten namen 22 vuurwapens in beslag. Bijna 22.000 hennepplanten zijn vernietigd. De politie nam 647 kilo aan explosief materiaal, zoals vuurwerk, in beslag en 31 kilo aan harddrugs.Volgens Meld Misdaad Anoniem bevatte 97 procent van de telefoontjes die binnenkwamen bruikbare informatie.