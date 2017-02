Politie rolt jeugdige roversbende op

De politie heeft zes verdachten aangehouden voor een overval op een videotheek, twee straatroven, zeven bedrijfsinbraken en vier woninginbraken, tussen mei en december vorig jaar.

De zes zijn afkomstig uit Delfzijl, Appingedam en Farmsum en tussen de zestien en achttien jaar oud. Ze opereerden in verschillende samenstellingen. Drie van de zes zitten nog vast.In Appingedam werd een videotheek overvallen. De eigenaar verzette zich en raakte gewond. De straatroven gebeurden in Delfzijl, de inbraken in Delfzijl en Farmsum. Bij de bedrijfsinbraken werd met name rookwaar meegenomen en vervolgens doorverkocht.