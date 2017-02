Politie doet invallen bij actievoerders tegen windpark (update)

De politie heeft dinsdagmorgen drie mensen aangehouden die actief zijn in de stichting Platform Storm, dat strijd tegen de bouw van een groot windmolenpark in de Drentse Monden en Oostermoer. Daarbij zijn computers in beslag genomen. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte.

Volgens woordvoerder Jan Nieboer van Platform Storm gaat het in elk geval om bestuurslid Miriam Goudriaan en Hans Strating. Die laatste werd op zijn werk in Emmen aangehouden, Goudriaan in haar woning in Nieuw-Buinen. Bij haar werd een computer in beslag genomen en dat gebeurde ook op het thuisadres van Strating.De zoon van Strating was thuis toen de politie aanbelde. 'Ze hadden een huiszoekingsbevel bij zich', zegt hij.Volgens Nieboer is niet duidelijk waarom de politie tot deze actie is overgegaan. 'Mogelijk heeft het te maken met de lange arm van minister Henk Kamp', zegt hij. 'Maar bewijzen daarvoor zijn er niet.''Deze rechtsstaat functioneert als een dictatuur, waarbij er achter de schermen veel meer gebeurt dan wij met elkaar weten', aldus Nieboer op Radio Noord. 'Wij zitten in een rampzalige situatie qua bestuurlijk Nederland.'Dinsdagavond debateert de Tweede Kamer over het energiebeleid, waarbij ook de bouw van de grote windmolenparken in Groningen en Drenthe aan de orde komt. Tijdens een eerdere behandeling in de Tweede Kamer werden Goudriaan en de vrouw van Strating van de publieke tribune verwijderd, nadat ze luidruchtig protesteerden tegen de manier waarop minister Kamp de kwestie over de windmolens behandelde.De politie bevestigt de aanhouding van een 56-jarige man en twee vrouwen van 55 en 44 uit Nieuw-Buinen, wegens valsheid in geschrifte. 'In november 2016 werd in en rondom 2e Exloërmond en Nieuw-Buinen huis-aan-huis een brief bezorgd. De brief was zogenaamd afkomstig van het ministerie van Economische Zaken en bevatte informatie over een toekomstig windpark in het gebied. Al snel werd duidelijk dat de brief vals was. Namens de provincie Drenthe werd dan ook aangifte gedaan', meldt de politie