Gezamelijk onderzoek moet woningbehoeften in Oost-Groningen in kaart brengen

(Foto: Archief RTV Noord/Google Streetview/Fotobewerking RTV Noord)

Wat voor invloed hebben de vergrijzing en de krimp op de woningmarkt in Oost-Groningen? Een gezamelijk, regionaal woningonderzoek moet antwoord geven op deze en andere vragen op het gebied van wonen.

De zeven gemeenten, de provincie, woningcorporaties en zorgpartijen in de regio willen met het onderzoek meer inzicht krijgen in de woningbehoefte per gemeente. Ook moet duidelijker worden hoe de ideale woonomgeving van de inwoners eruit ziet.



De resultaten van het onderzoek gaan de basis vormen van toekomstige afspraken over het woningmarktbeleid in Oost-Groningen.





Door: RTV Noord Correctie melden