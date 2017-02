Brand in gebouw van postduivenvereniging in Beerta (update)

(Foto: Robin Huisman Media)

In een gebouw aan de Raadhuisstraat in Beerta is dinsdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle en is aan het nablussen.

Het gaat om een vrijstaand pand van de plaatselijke duivenvereniging. Volgens de brandweer is de schade aan het gebouw groot. Over de oorzaaak is nog niets bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden