Brand in gebouw van postduivenverening in Beerta

(Foto: Robin Huisman Media)

In een gebouw aan de Raadhuisstraat in Beerta is dinsdagmiddag brand uitgebroken.

Het gaat om een vrijstaand pand van de plaatselijke duivenvereniging. De brandweer probeert uitbreiding van het vuur naar andere gebouwen te voorkomen.

Door: RTV Noord