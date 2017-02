Acht jaar cel geëist tegen oud-advocaat die vrouw wilde meeslepen in zelfmoord

Tegen een 61-jarige man uit Noordhorn is in hoger beroep acht jaar cel geëist voor poging tot moord op zijn vrouw. De man, een oud-advocaat, werd in december 2015 veroordeeld tot zes jaar cel.

Volgens de advocaat-generaal liep de vrouw in september 2014 'potentieel dodelijke' verwondingen aan haar keel op. Het paar was twintig jaar samen. Na een faillissement van het kantoor van de man in 2012, kampte hij met financiële en psychische klachten.Hij wilde die dag in september een einde maken aan zijn leven en zijn partner hierin meenemen. Hij diende haar eerst morfine toe, maar dit had niet het gewenste resultaat. Toen pakte de man een mes om de vrouw te doden. Het bleef bij een poging.De rechtbank in Zwolle hield in 2015 rekening met de omstandigheden waarin de man destijds verkeerde. Het OM is nu van mening dat de celstraf hoger moet uitpakken. 'De verdachte heeft zijn vrouw achtergelaten met zware verwondingen aan haar hals. Dit heeft fysieke, maar ook emotionele gevolgen.'De zaak werd in Arnhem behandeld, omdat de verdachte lange tijd als advocaat in Groningen werkzaam is geweest.