Fakkeloptocht live via internet en Facebook

(Foto: Erik Hogeboom)

De fakkeloptocht die vanavond in de binnenstad van Groningen wordt gehouden voor een verlaging van de gaswinning, is via RTV Noord live te volgen via internet en Facebook.





De tocht en de bijeenkomst op de Vismarkt zijn live te volgen via de site, de app en Facebook van RTV Noord. In de loop van de avond is een samenvatting te zien op TV Noord.



De tocht wordt georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie. Gezien de verwachte drukte raden ze mensen aan met het openbaar vervoer te komen.



De manifestatie begint om half acht op de Vismarkt. Tussen kwart voor acht en acht uur start de fakkeloptocht door de binnenstad. Rond negen uur komen de lopers weer aan bij het podium op de Vismarkt, waar diverse toespraken worden gehouden.

