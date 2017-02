Het schooltje van Valthe wordt een opvang voor asielzoekers

De voormalige basisschool De Bark in Valthe wordt een opvang voor asielzoekers. Dat heeft de gemeente Borger-Odoorn besloten. Het gaat om huisvesting van zogeheten statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

De ligging van de school en de faciliteiten in het dorp maken dat Valthe uitermate geschikt is voor een asielzoekersopvang vinden burgemeesters en wethouders. De gemeente gaat in gesprek met betrokken partijen om de plannen verder uit te werken.De voormalige school De Buyne in Buinen en School 24 in Nieuw-Buinen zijn niet meer in beeld voor de opvang van asielzoekers.