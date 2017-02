'Fakkeloptocht geeft het gevoel van eenheid'

Het centrum van Groningen wordt dinsdagavond verlicht door duizenden fakkels. 'Zo krijg je een gevoel van eenheid', zegt gepensioneerd hoogleraar massapsychologie Hans van de Sande.

'Je vindt berichten over fakkeloptochten al in de oude, Griekse tijd', zegt Van de Sande. 'Als het donker is en je bent met een heleboel mensen, dan is het prettig als je ziet hoeveel er zijn. En als iedereen iets bij zich draagt dat licht geeft, dan zie je dat goed.'Het vuur heeft ook een symbolische waarde. Vooral bij geloofsgerelateerde tochten. 'Maar het komt ook voor in een politiek kader. Je laat zien met hoeveel je bent.'Dat dinsdagavond duizenden mensen worden verwacht, heeft in de ogen van Van de Sande ook te maken met de kracht van social media. 'Die maken de organisatie makkelijker, omdat je allerlei mensen kunt vragen om mee te gaan.''Dat is bij mij ook gebeurd. Een vriend vroeg aan me: ga je mee? Ik ga dus ook met een fakkel lopen, want ik sta er helemaal achter.'