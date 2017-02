Century Autogroep krijgt een prijs van het FNV

Jeroen Spreeuwers (OR Century), Erik Meems (Century) en Bart Plaatje (FNV) (Foto: Century Autogroep)

Century Autogroep heeft van vakbond FNV de 'Gouden korenaar' gekregen. Dat is een wisseltrofee die wordt uitgereikt aan bedrijven die op het gebied van arbeidsvoorwaarden 'iets uitzonderlijks hebben neergezet voor het eigen personeel'.

Het is voor het eerst sinds 2012 dat de beker weer naar een bedrijf in het Noorden gaat. Destijds kreeg schoonmaakbedrijf Effektief de 'Gouden korenaar'.



Het autobedrijf krijgt de prijs voor de wijze waarop eigenaar Erik Meems met de FNV en de ondernemingsraad onderhandelde over de secundaire arbeidsvoorwaarden.



'Stevige onderhandelingen'

'Tijdens het onderhandelen ging het er stevig aan toe maar met dit akkoord laat Meems zien dat hij een slimme ondernemer is die het belang van zijn personeel goed begrijpt', zegt FNV-bestuurder Bart Plaatje.

