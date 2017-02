Gaslek in de Astraat is weer gedicht (update)

(Foto: 112 Groningen/Martin Nuver)

Het gaslek in de Astraat is gedicht. Tegen vijf uur werd het pand van Bang&Olufsen weer vrijgegeven .

Het lek bevond zich in een leiding onder de stoep voor de winkel. Via de kelder kwam de gaslucht vermoedelijk de winkel en bovengelegen woningen binnen.



Zeven bewoners werden tijdelijk ondergebracht in een kapperszaak in de Astraat.

Door: RTV Noord Correctie melden