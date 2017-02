Winkel en woningen ontruimd vanwege gaslek (update)

(Foto: 112 Groningen/Martin Nuver)

De winkel Bang&Olufsen in de Astraat in Groningen is ontruimd vanwege een gaslek in het voetpad voor de winkel. Enexis en de brandweer zijn ter plekke.

Ook twee woningen boven de winkel zijn ontruimd. Het lek is inmiddels gevonden, maar het kan volgens de brandweer nog 'enige tijd' duren, voordat het pand weer begaanbaar is.



Het winkelpersoneel en de bewoners van het bovenliggende pand zijn opgevangen in de kapperszaak aan de overkant. 'Ze wachten daar even de gebeurtenissen af', zegt Arie Smedinga van de brandweer.

Door: RTV Noord Correctie melden