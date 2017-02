Loppersum voert wegsleepregeling in

Bezoekers van de jaarlijkse vrijmarkt in Loppersum moeten vanaf dit jaar extra goed opletten dat ze hun auto correct parkeren. Het college van burgemeester en wethouders is van plan een wegsleepregeling in te voeren, zodat het tijdens evenementen makkelijker wordt auto's uit de weg te ruimen die de hulpdiensten hinderen.



Foutparkeerders worden al beboet. Maar in enkele gevallen staan ze dusdanig hinderlijk, dat wegslepen nodig is. 'Tijdens de vrijmarkt komt het regelmatig voor dat de calamiteitenroute wordt belemmerd', zegt burgemeester Albert Rodenboog (CDA).



Honderden euro's

De kosten om je weggesleepte auto weer op te halen zijn niet mals. Voor een bedrag tussen de 250 en 300 euro kunnen eigenaren hun voertuig weer bij het sleepbedrijf ophalen.



De raad vergadert eind februari over het collegevoorstel van B en W.

Door: RTV Noord