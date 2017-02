Darttalent Cheyenne Doddema overdonderd door winst in groot darttoernooi

(Foto: Flickr/Jim Kelly (Creative Commons))

Je bent veertien en je wint zonder dat je het verwacht het grootste darttoernooi van Nederland. Dat overkomt Cheyenne Doddema uit Muntendam. Ze is nog steeds volledig overdonderd door het succes.

Cheyenne won in Assen de Dutch Open bij de meisjes tot achttien jaar. In een zinderende finale versloeg ze Layla Brussel met 3-2. Door haar overwining mag ze meedoen aan de Winmau Masters, een van de meest prestigieuze darttoernooien ter wereld.



'Het succes heeft ons totaal verrast'

'Hoe dat allemaal moet weet ik ook niet', zegt vader Bert. 'Het succes heeft ons totaal verrast. We hebben ook helemaal geen sponsor of trainer of zo. Geen idee wat we moeten doen.'



Een ding is zeker. Talent met de pijltjes heeft ze wel. Wellicht zien we haar later terug op een groter podium tussen de Van Gerwens en de Barney's. 'We genieten er volop van. We kijken wel hoe het eindigt', aldus een trotse vader.

Door: RTV Noord Correctie melden