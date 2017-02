Wanneer zijn reviews op vergelijkingssites echt?

Je koopt bijna alles via internet en laat je leiden door online recensies. De vraag is of deze reviews wel betrouwbaar zijn. Een Groningse start-up gaat de strijd aan.

Heel veel reviews zijn gemanipuleerd Harm Jan Bosscher - oprichter Klezzer

Het moet transparanter worden Harm Jan Bosscher

Op de website Klezzer zijn reviews betrouwbaarder dan op andere vergelijkingswebsites, omdat de persoon achter de review te controleren is via social media. Daarnaast kunnen consumenten, via een QR-code in een foto, controleren of de persoon het product ook daadwerkelijk in bezit heeft.Harm Jan Bosscher uit Groningen is de man achter deze start-up. 'Ik kom uit de marketingwereld en heel veel reviews zijn gemanipuleerd. Wij zijn Klezzer begonnen om productervaringen betrouwbaar te maken.'Recent onderzoek van bureau Vostradamus uit Amsterdam laat zien dat zes op de tien consumenten gebruik maakt van vergelijkingsites. Zeker de helft van de mensen twijfelt aan de onafhankelijkheid.De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is in 2016 een onderzoek begonnen naar de betrouwbaarheid van online reviews. Vanuit de gedachte dat er in Nederland nog weinig bekend is over online reviews en aanbevelingen, terwijl het aantal aankopen via internet alleen maar toeneemt.De ACM deed een oproep aan consumenten om zich te melden. Deze input is onderdeel van de verkenning die de ACM in het eerste kwartaal van 2017 openbaar verwacht te maken. Een woordvoerder laat weten dat ze niet op de inhoud vooruit wil lopen.Bosscher is in juli 2015 begonnen met het ontwikkelen van het Klezzer-concept en drie maanden later ging het live. Het bedrijfje bestaat van reclame-inkomsten die via de site binnenkomen en via commissies van webshops. Een percentage hiervan gaat naar de schrijvers.De site trekt inmiddels twaalfhonderd bezoekers per dag en moet zich nog verder ontwikkelen. Ter vergelijking: een van de grootste vergelijkingssites van Nederland, Kieskeurig.nl heeft hondervijftigduizend unieke bezoekers per dag.Via Klezzer is het mogelijk om over ruim acht miljoen producten te recenseren. Deze producten kunnen via een kleine 1.200 webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en Wehkamp, besteld worden. Inmiddels staan er 1.500 reviews op de site geschreven door ruim achthonderd recensenten.De stelling van Bosscher is dat webwinkels mensen in dienst hebben om nep-reviews te schrijven. Volgens hem gaat het niet alleen in de webshopwereld mis, maar bijvoorbeeld ook bij ervaringen over vakantiebestemmingen. 'Grote webwinkels kunnen zich niet teveel manipulatie veroorloven. Anders is dat natuurlijk zo openbaar, dus het moet onder water gebeuren. Het is moeilijk om vast te stellen wat waar of niet waar is. Daarom moet het transparanter worden.'Dat er iets gaande is in de reviewwereld blijkt uit het feit dat Kieskeurig.nl met ingang van 1 januari 2017 recensies waar een fabrikant of webwinkel voor betaald heeft niet meer op de website wil hebben. In een persbericht liet verantwoordelijk manager Janneke ten Dam destijds weten dat steekproeven en het controleren van iedere review een zo goed mogelijke garantie is dat het om echte ervaringen gaat.Klezzer zet in op reviewers die graag een zakcentje willen bijverdienen. De opzet is dat schrijvers een percentage van de winst krijgen. Niet eenmalig, maar voor altijd. Ongeacht of de ervaring positief of negatief is. De verdeling is op basis van het aantal en de kwaliteit van de reviews.Bosscher hierover. 'De kwaliteit van een review wordt vastgesteld door te kijken naar het aantal woorden, het aantal plus- en minpunten, het aantal foto's, of er een foto met QR-code verificatie aanwezig is en het aantal keren dat de review gedeeld is via social media.' De titel 'Schrijver van de Week' levert tien euro op. Een geschreven review brengt momenteel op jaarbasis ruim twee euro op.Het doel van Bosscher is om internationaal voet aan de grond te krijgen. Verder wil hij een plek verwerven tussen de drie grootste vergelijkingssites in Nederland: Kieskeurig.nl, Beslist.nl en Vergelijk.nl. 'Kieskeurig kijkt breder, maar Beslist en Vergelijk kijken puur naar prijzen en niet naar kwaliteit. De uitdaging is om deze sites uit de markt te stoten. Een belangrijk punt hierbij is dat Google ziet dat Klezzer belangrijk is voor consumenten.' Zover is het nog niet.