Man die meisje stiekem filmde in de douche moet vier maanden de cel in

Een 34-jarige man uit Groningen is voor het stiekem filmen van een douchend meisje veroordeeld tot acht maanden cel. Hiervan is de helft voorwaardelijk. Naast het heimelijk filmen verzamelde de man ook nog eens kinderporno.

Onderdak

De Stadjer bood in 2015 tijdelijk onderdak aan een vriend. De minderjarige dochter van deze vriend kwam wel eens over de vloer. Wanneer het meisje aangaf dat ze zich wilde douchen, rommelde de 34-jarige Stadjer steevast een tijdje in die ruimte.



Dit vertrouwde de vader van het meisje niet. Hij ging op onderzoek uit en vond een tas, met daarin een camera verstopt. De vriend stapte naar de politie.



Eerder veroordeeld

De Stadjer werd in 2012 ook al eens veroordeeld voor kinderporno. Daarom vinden de rechters dat de man nu maar eens achter slot en grendel moet. Daarnaast moet de man zich verplicht laten behandelen en worden zijn computers regelmatig doorgelicht.

