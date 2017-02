Eemshaven en Delfzijl krijgen de chemie van de toekomst

(Foto: Groningen in Beeld/Joop Tap)

Het project 'Chemport Europe' is officieel gelanceerd. Daarmee wordt de ontwikkeling van de Eemshaven en de haven van Delfzijl tot groene chemiehavens in gang gezet.

Chemport Europe komt voort uit het werk van de Commissie Willems, die in vergroening de enige kans ziet voor het overleven van de chemische industrie in het Eemsmondgebied.



'Stip op de horizon'

Gedeputeerde Patrick Brouns heeft met de andere partners in het project een toekomstscenario voor ogen: 'Het is een beeld dat wij met een stip op de horizon hebben gezet om voor 2030 te realiseren. Het gaat om nieuwe technieken, maar we hebben een realistische stip gezet in de wetenschap dat we nu ook meters moeten gaan maken.'



In 2030 moet de chemie in het gebied dan zo goed als compleet overgegaan zijn op hernieuwbare gronstoffen. Voorbeelden zijn er al. Zoals de fabriek van BioMCN in Delfzijl waar bio-methanol wordt gemaakt uit gas dat afkomstig is van bietenpulp. Of lijmen uit zetmeel, in plaats van PVC.



'Chemiepark dat er toe doet in Europa'

Brouns is ambitieus: 'Een chemiepark dat er toe doet in Europa. En op basis daarvan gericht werven.' Met de naam 'Chemport Europe' denkt hij dan ook niet een te grote broek te hebben aangetrokken. 'We gaan uit van eigen kracht. We hebben een sterke chemie als het gaat om de polymeren, als het gaat om zout en chloor. We hebben hier een chemie die nadrukkelijk met die vergroenig bezig is en waar zich kansen aandienen.'



Aardappelen en suikerbieten

Wat in elk geval helpt zijn de havens. In de Eemshaven is een grote hoeveelheid groene energie beschikbaar. Ook kan het achterland de grondstoffen leveren die groene chemie mogelijk maken. 'Aardappelen en suikerbieten.En laat die nou eens hier verbouwd worden.'



Behalve dat Chemport Europe een nieuw beeldmerk krijgt, wordt via sociale media een internationale actie opgezet om het project onder de aandacht te brengen.

Door: RTV Noord