Vrouwtjeszwaan bijna voor tweede keer weduwe: 'Dit kan zo niet langer'

Razende auto's en zwanen: een combinatie die niet goed kan gaan. Na een ongeluk met een auto werd een vrouwtjeszwaan uit Veendam vorig jaar plotseling weduwe.

Een jaar later heeft ze een nieuwe vriend gevonden, maar hij is wel ternauwernood aan de dood ontkomen. De knobbelzwaan overleefde een ongeval en heeft er 'slechts' een gebroken poot aan overgehouden. 'Dit kan zo niet langer', vindt Wendy Suk.



'Automobilisten gaan langzamer rijden'

Suk strijdt samen met Zwanenwerkgroep Avifauna al tijden voor waarschuwingsborden langs de Buitenwoellaan in Veendam. Een drukke straat waar meerdere zwanenparen naast leven. 'Door waarschuwingsborden te plaatsen, gaan automobilisten langzamer rijden en zijn ze attenter. Dat is ook al gebleken in Wildervank, waar wij enkele jaren geleden eigengemaakte borden geplaatst hebben', meldt Suk.



'De situatie zal onoverzichtelijk blijven'

De gemeente wil niet meewerken aan het plaatsen van waarschuwingsborden. Wethouder André Hamminga geeft aan dat de gemeente vermoedt dat borden weinig effect hebben: 'De situatie zal onoverzichtelijk blijven. Ook als de borden er staan.'



Suk is het niet eens met de gemeente en is daarom zelf borden gaan plaatsen om automobilisten te waarschuwen. 'In Wildervank hebben wij dit ook gedaan en daar reden de auto's aanzienlijk zachter. Het mooiste is dat de gemeente de borden daar uiteindelijk niet heeft verwijderd.'



Of de borden in Veendam effect zullen hebben, is nog de vraag. De mannetjeszwaan met gebroken poot maakt het naar omstandigheden goed.

