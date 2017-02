Eikenaar: 'Kamp schuift meningsverschil over versterkingsprogramma onder het tapijt'

Het provinciebestuur is boos op minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken. Hij heeft volgens gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) een meningsverschil tussen Rijk en provincie weggemoffeld, terwijl Kamerleden daar juist over bijgepraat moeten worden.

Het meningsverschil tussen beide partijen gaat over het meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen. De kern van het meningsverschil zit hem in de duur van de woningversterking: vijf jaar.Volgens Eikenaar is die termijn ingegaan op 1 januari 2016 en heeft de minister dus nog vier jaar over om alle woningen te versterken. 'Maar de minister zegt dat de termijn van vijf jaar pas in gaat vanaf het moment dat die specifieke woning wordt geinspecteerd.'De gedeputeerde stelt dat als een huis pas over drie jaar wordt geinspecteerd, het dus nog acht jaar kan duren voordat die woning is versterkt. 'En die vijf jaar die wordt uitgetrokken voor het versterken, is de basis onder het winningsplan van de minister.' Eikenaar wil dat Kamp zijn winningsbesluit om 24 miljard kuub gas te winnen daarom herziet.Het provinciebestuur heeft dinsdag een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, om dit meningsverschil nog eens goed onder de aandacht te brengen. 'Ik heb van de minister een expliciete toezegging gehad dat hij duidelijk zou zijn over dit meningsverschil', aldus de gedeputeerde. 'En dan schuift hij het in antwoord op Kamervragen gewoon onder het tapijt. Hij doet alsof het meningsverschil helemaal niet bestaat. Dat is heel kwalijk, want het heeft invloed op het winningsplan.'