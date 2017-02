Minister geeft groen licht voor baggeren Westgat

Het baggeren van het Westgat bij Lauwersoog kan beginnen. Minister Melanie Schultz van Haegen is akkoord gegaan met het voorstel van de provincie Groningen en de gemeente De Marne, dat heeft aangegeven de baggerkosten te willen betalen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hoeft alleen nog de monitoringskosten van het baggerproces te betalen.De wens van de vissers, gemeente De Marne en de provincie Groningen komt daarmee uit. Door het dichtslibben van het Westgat konden grote viskotters Lauwersoog niet meer bereiken. Dat zorgde ervoor dat de haven van Lauwersoog jaarlijks ruim 28 miljoen euro misliep.Dat wordt in de toekomst voorkomen. 'Dit is heel belangrijk voor Lauwersoog', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer. 'De Urker viskotters hebben toegezegd terug te keren naar Lauwersoog, die afspraken hebben we met ze gemaakt. Dit zorgt voor een stimulans voor de regionale economie en de werkgelegenheid. Die zal weer toenemen.'Het baggerproces zal naar verwachting pas volgend voorjaar beginnen. De procedure moet nog worden gestart en het baggeren zal niet in het stormseizoen gebeuren.