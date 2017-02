Gemeentebestuur ziet nieuwe voorstellingen Pauperparadijs wel zitten

(Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Het bestuur van de gemeente Noordenveld vindt dat de nieuwe voorstellingen van het Pauperparadijs in Veenhuizen mogen doorgaan. De vergunningen zijn goedgekeurd. Een aantal omwonenden is tegen het openluchttheaterstuk in het Gevangenismuseum.





Maximaal 52 voorstellingen

Stichting Het Pauperparadijs wil maximaal 52 voorstellingen houden komende zomer. Ondanks dat de vergunningen nog niet rond waren, werden er al wel meer dan tienduizend kaarten verkocht.



Eerder bleek uit een evaluatie dat de meeste omwonenden positief zijn over de komst van een tweede editie van de theatervoorstelling. Een aantal verzet zich tegen de komst van het openluchttheaterstuk. Zij lieten vorig jaar weten opnieuw naar de rechter te stappen, als er een tweede seizoen zou komen.



'We hebben vorig jaar een prachtige tijd beleefd met deze theaterproductie en uit de verschillende evaluaties is gebleken dat ook de inwoners overwegend erg enthousiast waren', zegt burgemeester Klaas Smid tegen RTV Drenthe

