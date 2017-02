Laatste oproep Freek de Jonge aan Groningers om te demonstreren

(Foto: RTV Noord)

Cabaretier Freek de Jonge heeft woensdag een laatste oproep gedaan om mee te lopen in de fakkeloptocht tegen de gaswinning. 'Dit is het moment waarop we het moeten laten zien.'





Strijdlied

Eerder vandaag nam hij in de Oosterpoort al met een groot aantal Groningse artiesten delen van de videoclip op van zijn strijdlied, dat gebaseerd is op Ede Staals 't Het Nog Nooit Zo Donker West. Vandaag is de finale uitvoering op het podium op de Vismarkt.

Met bekende Groningse artiesten als Erwin de Vries, Wia Buze, Pé en Rinus en Alex Vissering.



Veel bestuurders

In de tocht lopen ook veel noordelijke bestuurders mee. Het gaat daarbij om burgemeesters, gedeputeerden, statenleden en raadsleden.



Ook melden zich Tweede Kamerleden. Zo loopt onder meer lijsttrekker Gert-Jan Segers van de ChristenUnie mee in de stoet. Dat geldt ook voor de PvdA-kamerleden Tjeerd van Dekken en Henk Nijboer.



In verband met de te verwachten drukte wordt de deelenemers gevraagd om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen.



