Appingedam verbiedt hesjes motorclubs in cafés

De gemeente Appingedam neemt samen met politie en horeca-ondernemers maatregelen tegen leden van motorclubs. Ze doen dit naar aanleiding van de grote vechtpartij bij café De Doofpot in Appingedam afgelopen zaterdagnacht.

Bij die vechtpartij zijn twee mannen mishandeld door een 24-jarig lid van motorclub Satudarah. De biker van Molukse komaf verzette zich hevig tijdens zijn arrestatie. Twee kameraden die hem hielpen zijn ook opgepakt.Burgemeester Rika Pot heeft dinsdag spoedoverleg gevoerd met politie en horeca-ondernemers om het voorval te bespreken. Om nieuwe vechtpartijen te voorkomen, is per direct een zogenoemd colourverbod ingesteld. Dat houdt in dat het verboden is om in cafés hesjes met logo's en namen van motorclubs te dragen.Daarnaast komt er cameratoezicht op straat en krijgen mensen die zich misdragen een horecaverbod.'Er hangt vaak een intimiderende sfeer als mensen met hesjes van een bepaalde club in de kroeg staan. Een café lijkt dan een platform te zijn van die motorclub, en dat wil de horeca helemaal niet uitstralen. Daarom dit colour-verbod, zodat mensen niet meer herkenbaar zijn aan hun kleding', zegt burgemeester Rika Pot.Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is nog altijd niet duidelijk. Om daar achter te komen is de politie op zoek naar foto's of filmpjes van de mishandeling. De drie mannen die zijn opgepakt zitten nog altijd vast.