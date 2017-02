Brug N33 zondag afgesloten voor onderzoek naar storingen

(Foto: Jan Hulshof)

De N33 tussen Veendam en Zuidbroek is komende zondag afgesloten. De brug in de weg wordt aan een aantal tests onderworpen. Hieruit moet blijken waarom de brug de laatste tijd zo vaak met storingen had te kampen.





Omleidingsroutes

De oorzaak van de storing is steeds iets anders. Rijkswaterstaat gaat het systeem stapsgewijs doorlopen op zoek naar een oplossing. Ook in de weken die volgen worden er tests gedaan. In het weekend van 10 maart is de weg een heel weekend afgesloten.



Tijdens de werkzaamheden zondag zijn er omleidingsroutes ingesteld. De extra reistijd bedraagt zo'n twintig minuten. De overlast duurt van zondagmorgen 7.00 uur tot zondagnacht 2.00 uur.



Door: RTV Noord Correctie melden