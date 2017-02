Hoofdveld V.V. Middelstum op de schop

De gemeente Loppersum start eind april met de renovatie van het hoofdveld van V.V. Middelstum.

Hevige regenval

Door de dikke bovenlaag van het veld kan water niet snel genoeg naar de bodem worden afgevoerd. Na hevige regenval worden daardoor veel wedstrijden afgelast. Het veld krijgt straks een nieuwe toplaag en een nieuw drainagesysteem.



Verleden tijd

Meindert Schollema, voorzitter van V.V. Middelstum, is blij dat het veld wordt aanpakt. 'Het staat bekend als een soppige en zwaar bespeelbare mat. Dat is straks gelukkig verleden tijd.'



Tweede veld

Tijdens de werkzaamheden worden de resterende wedstrijden op het tweede veld gespeeld. 'Als het echt niet anders kan, gaan we in overleg met clubs uit de buurt om op hun hoofdveld te spelen', zegt Schollema.



Kosten

De werkzaamheden zijn klaar voor de start van het volgende seizoen in september. De opknapbeurt kost Loppersum 38.000 euro. Later dit jaar pakt de gemeente de velden in Zeerijp aan. SC Loppersum is in 2018 aan de beurt.



