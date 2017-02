Leek krijgt een nieuwe brede school

De nieuwbouwwijk Oostindië in Leek krijgt een gloednieuwe brede school.

Openbare basisschool De Hasselbraam en christelijke basisschool Van Panhuys worden de bewoners van het pand, dat plaats biedt aan 350 leerlingen. Ook de kinderopvang van SKSG krijgt onderdak in het gebouw.Beide basisscholen delen nu ook al een gebouw in Oostindië, maar dat is aan vervanging toe. Vooral het binnenklimaat in het pand laat te wensen over. Het nieuwe gebouw wordt gebouwd om de hoek van de Houtsingel en de Watersingel, vlakbij de plek van de huidige school.Met de nieuwe school is een investering gemoeid van meer 4 miljoen euro. Voorjaar 2019 moet het gebouw klaar zijn.