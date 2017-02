Rechter buigt zich over mega-zonnepark Sappemeer

Het gebied bij Sappemeer waar het park moet komen (Foto: Collin Nissink)

De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft een rommeltje gemaakt van de vergunningverlening voor het grootste zonnepark van Nederland dat bij Sappemeer moet worden aangelegd. Dat is een korte samenvatting van de kritiek die omwonenden dinsdag uitten tijdens een zitting van de rechtbank in Groningen.

Powerfield

De omwonenden tekenden beroep aan tegen de vergunning die de gemeente verleende aan het bedrijf Powerfield. Die wil bij Sappemeer-Noord 400.000 zonnepanelen plaatsen in een gebied van 117 hectare. Totale kosten: 90 miljoen euro.



Aardschokken

Maar een aantal omwonenden ziet dat niet zitten. Volgens hen is het open gebied niet geschikt voor een zonnepark van deze omvang. Bovendien vinden ze dat ze al genoeg te verduren hebben van de aardschokken door de winning van aardgas.



Subsidie

Volgens advocaat Jan Veldman, die optrad namens aanwonende Nette Kruzenga, is de gemeente overhaast en daardoor onzorgvuldig te werk gegaan. Hij denkt dat de gemeente haast had omdat Powerfield de vergunning snel moest hebben. Alleen op die manier kon het nog aanspraak maken op een zeer forse subsidie van het Rijk. Zonder die subsidie kan het park niet gebouwd worden.



'Geen probleem'

De gemeente zegt zelf zorgvulidg gehandeld te hebben. Directeur Symen Jellema van Powerfield heeft vertrouwen in een voor hem goede afloop. Maar ook door een eventueel negatief oordeel van de rechter laat hij zich niet uit het veld slaan. 'Als de vergunning wordt vernietigd doe we de procedure deels opnieuw. Dat is geen probleem'.



De rechtbank streeft er naar om binnen zes weken uitspraak te doen.

