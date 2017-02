CDA: Kabinet moet vergunning voor windpark intrekken

(Foto: Jos Schuurman)

Het CDA in de Tweede Kamer wil dat de vergunningen voor het windpark in de Veenkoloniën worden ingetrokken. Volgens de partij is 'de situatie is door dit kabinet zo vreselijk uit de hand gelopen dat we niet langer hiermee door kunnen gaan'.

Motie

De christendemocraten dienen dinsdag een motie in om het inpassingplan en de omgevingsvergunningen voor het windpark in de Veenkoloniën in te trekken. Het kabinet moet gezamenlijk met de onder anderen de inwoners zoeken naar alternatieven, vindt de partij.



Tweede Kamerlid Agnes Mulder zegt dat de inwoners niet of nauwelijks zijn betrokken bij de realisatie van het windpark. 'De maat is vol. Ik wil dat de vergunningen worden ingetrokken.'









