Aanslag OZB Stad komt maand te laat

(Foto: Svilen Milev / SXC)

De aanslag voor de onroerendezaakbelasting in de stad Groningen valt dit jaar een maand later op de mat dan gebruikelijk. De gemeente heeft vertraging opgelopen.

Normaal gesproken krijgen inwoners van de stad eind januari de aanslag voor de belasting voor eigendom van panden. Dit jaar komt hij op 25 februari. Omdat Stadjers hem later krijgen, mogen ze ook later betalen.



Wachten op debat

De vertraging komt doordat de gemeente wacht op een debat volgende week dinsdag. Daarin wordt besloten wat te doen met de OZB van panden van bedrijven en instellingen. Pas als de knoop daarover is doorgehakt, kunnen de brieven op de post. Dat laat de gemeente weten.



Sommige Stadjers moeten overigens nog langer wachten op hun belastingaanslag. Inwoners van Meerstad krijgen hem pas in maart. Bij bedrijven en instellingen komt de aanslag in april.

Door: RTV Noord Correctie melden