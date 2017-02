Bureau dat herindeling onderzoekt, maakt slechte beurt in Pekela

(Foto: RTV Noord)

Adviesbureau Berenschot heeft een slechte beurt gemaakt in Pekela. Daar praat de gemeenteraad over een eventuele herindeling met Veendam en Stadskanaal.

De vergadering begon om half acht, maar de vertegenwoordigers van het adviesbureau - die vragen van raadsleden zouden beantwoorden - schitterden door afwezigheid. Daardoor was burgervader Jaap Kuin genoodzaakt de vergadering tijdelijk te schorsen.



Gênant

'Dit is geen vrijwilligerswerk', brieste fractievoorzitter Pim Siegers van de SP. 'Wij betalen dit bureau met de drie gemeenten 150.000 euro! En dan te laat komen, dat is gewoon gênant.'



Excuses

De vertegenwoordigers van Berenschot hebben de raad hun excuses aangeboden voor het feit dat ze te laat waren. 'Dit is een vervelend misverstand en daar balen we van', aldus een van hen. 'Voor ons deel darin biedt ik mijn excuses aan.'



Burgemeester Kuin accepteerde de excuses, maar reageerde ook duidelijk op het verwijt dat Pekela blijkbaar ook een aandeel had in het misverstand: 'U was om half acht uitgenodigd en u was te laat.'



Herindelen

Pekela, Veendam en Stadskanaal hebben ieder 50.000 euro opzij gelegd voor het onderzoek van Berenschot. Het bureau adviseert de gemeenten daarin te herindelen.



Dinsdag heeft de provincie besloten de gemeenten met 50.000 euro tegemoet te komen.

Door: Mario Miskovic