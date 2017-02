Mischa Visser gaat Be Quick verlaten

(Foto: Flickr/Frank de Kleine (Creative Commons))

Trainer Mischa Visser vertrekt aan het eind van het seizoen bij Be Quick 1887. Hij heeft voor het vierde jaar de technische leiding aan de Esserberg in handen. Visser vertrekt omdat hij toe is aan een andere omgeving en uitdaging.

Visser begon bij Be Quick toen de club net gepromoveerd was naar de toenmalige Topklasse. De ploeg redde het niet op dat niveau. Na twee jaar in de hoofdklasse speelt Visser nu met zijn elftal in de derde divisie. Het team bezet momenteel de vierde plaats.



Visser heeft nog geen nieuwe club. Hij hoopt volgend seizoen toegelaten te worden tot de cursus Coach Betaald Voetbal.

