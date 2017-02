Kans op gladde wegen door regen en sneeuw

(Foto: RTV Noord)

Op de wegen in onze provincie is kans op gladheid. Daarvoor waarschuwt het KNMI.

De (mot)regen gaat geleidelijk over in winterse neerslag. Plaatselijk kan het een beetje wit worden, maar veel stelt het niet voor.



Ook is er kans op ijzel. In de loop van de avond en ook in de nacht kunnen natte weggedeeltes opvriezen en glad worden. Pas aan het eind van de woensdagochtend is de gladheid voorbij.

Door: RTV Noord Correctie melden