Petitie Freek de Jonge: 'Scheiding tussen gas en staat'

Cabaretier Freek de Jonge is een petitie gestart tegen de gaswinning. Met de petitie 'Laat Groningen niet zakken' roept De Jonge onder meer op voor een 'scheiding tussen gas en staat'.

De cabaretier maakte zich in januari hard voor Groningen met zijn actieweek: 'Laat Groningen niet zakken'. Hij sprak in die week met zowel gedupeerden als bestuurders en sloot de week af met een voorstelling in de Oosterpoort.Dinsdag kwam De Jonge terug naar Groningen om samen met ruim 3000 Groningers deel te nemen in een fakkeloptocht tegen de gaswinning. Hij sloot die actie af met het overhandigen van zijn petitie aan Commissaris van de Koning René Paas.De petitie is gericht aan de Tweede Kamer en vraagt om:- Een afbouwplan voor het versneld stoppen van de gaswinning- Een 'generaal pardon' voor alle in behandeling zijn de schades- Daarna een omkering van de bewijslast in een onafhankelijk schadeproces- Een uitkoopregeling voor iedereen die het gebied wil verlaten- Een scheiding tussen gas en staat- Herstel in gemeenschappelijk overleg- Een investering van de gasbaten- Een Deltaplan dat Groningen koploper maakt in transitie van economie en energievoorziening- En de vestiging van een internationaal kenniscentrum voor milieu in Groningen.De petitie kan tot 8 mei worden ondertekend en staat op online op petities.nl . Dinsdagavond werd de petitie binnen twee uur ruim 400 keer ondertekend.