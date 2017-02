Paas: 'Den Haag moet gas geven voor Groningen'

'Niemand heeft gevraagd om scheuren in zijn huis. Niemand heeft gevraagd om angst en ellende.' Met die woorden sloot commissaris van de Koning René Paas dinsdagavond de demonstratie tegen de gaswinning af.

Paas kreeg de petitie 'Laat Groningen niet zakken' uit handen van cabaretier Freek de Jonge. De petitie is gericht aan de Tweede Kamer en vraagt onder meer om het versneld stoppen van gaswinning, een scheiding tussen gas en staat en een generaal pardon voor alle schades die in behandeling zijn.De Commissaris van de Koning reageerde met een korte toespraak waarin hij verklaarde dat het 'niet gewoon' is dat mensen in Groningen niet veilig zijn, en dat woningen en cultureel erfgoed beschadigd zijn door de gaswinning.'Dankjewel voor jullie vlammende protest. Jullie hebben laten zien dat het anders moet. Nederland heeft iets recht te zetten. En jullie hebben er aan bijgedragen dat Nederland dat gaat doen'Deze petitie is 'dé kans voor de lijsttrekkers die woensdag met elkaar in debat gaan in ons provinciehuis. Dan kunnen ze duidelijkheid geven aan Groningers en aan heel Nederland'.Paas roept politici in Den Haag op om 'gas te gaan geven en Groningen te helpen. Dat heeft Groningen verdiend. Wij zullen ervoor zorgen dat ze dat gaan doen', besluit hij.Volgens een schatting van de gemeente Groningen liepen ruim 4000 demonstranten mee in de fakkeloptocht. Het protest werd georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie.