Meer dan 90.000 mensen kijken naar fakkeloptocht via Facebook

Meer dan 90.000 mensen hebben via Facebook naar de fakkeloptocht tegen de gaswinning in Groningen gekeken. De registratie van RTV Noord duurde ruim twee uur.

De mensen zagen ruim 4000 Groningers door de binnenstad trekken met fakkels. Ze luisterden naar toespraken van ondere anderen Freek de Jonge en commissaris van de Koning René Paas. De registratie is een kleine duizend keer gedeeld op Facebook.Daarnaast hebben er ook veel mensen via de website en app van RTV Noord naar de optocht gekeken. Exacte cijfers zijn nog niet bekend.Op de redactie van RTV Noord kwamen dinsdagavond enkele tientallen klachten binnen dat de fakkeloptocht niet werd uitgezonden op televisie. Vanwege de bezuinigingen was er geen budget om de optocht live op tv uit te zenden. Op de late avond was wel een samenvatting te zien in Noord Vandaag.Je kunt de volledige registratie hieronder terugkijken. Kijk je in de app? Klik dan hier Liever de samenvatting bekijken? Klik dan hier. Voor een fotoserie, klik dan hier