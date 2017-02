Samen Voor Pekela heeft herindelingssleutel in handen

In de Pekelder gemeenteraad heerst grote verdeeldheid over een eventuele herindeling met Veendam en Stadskanaal. De fractie van Samen Voor Pekela lijkt de sleutel in handen te hebben.

Het CDA en de ChristenUnie hebben zich nadrukkelijk uitgesproken voor een herindeling. Hoewel de Partij van de Arbeid en de VVD hun kruit nog droog houden, lijkt er weinig twijfel meer te zijn. De SP is de voornaamste tegenstander van een herindeling in Pekela.



Knip voor de neus

'We zijn bij de verkiezingen de grootste partij geworden door campagne te voeren tegen de herindeling', aldus fractievoorzitter Pim Siegers. 'Dan zijn we geen knip voor de neus waard als we daar op terugkomen.'



Kan alle kanten op

De druk lijkt, gezien de verhoudingen, dus vooral bij Samen Voor Pekela te liggen. 'Ja, dat hoor ik wel meer', zegt fractievoorzitter Lex Kupers. 'Wij gaan met onze achterban overleggen. We zijn erg kritisch, maar we hebben nog geen definitief standpunt ingenomen. Het kan alle kanten nog op.'



De gemeenteraad van Pekela neemt op 28 februari een definitief besluit over de toekomst van de eigen gemeente. In Stadskanaal en Veendam wordt tegelijkertijd een besluit genomen.



Veendam

Maandagavond werd de herindeling al in Veendam besproken. Daar lijkt zich een meerderheid af te tekenen tegen de herindeling. De raad van Stadskanaal bespreekt het herindelingsonderzoek woensdagavond.

