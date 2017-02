Rutte over herstel bevingsschade: Volgens mij doen we het hartstikke netjes

'Er gaat echt heel veel geld naar Groningen', reageert minister-president Mark Rutte in het NPO-programma Jinek dinsdagavond. Hij zei dat in reactie op de fakkeloptocht in de stad Groningen.

Presentatrice Eva Jinek merkt op dat Groningers vinden dat er structureel te weinig geld naar het herstel van huizen gaat. 'Volgens mij doen we dat netjes, maar ik snap best dat mensen er woest over zijn', reageert Rutte.'Ik kan dat allemaal niet uitleggen in geld en over meneer Alders', zegt Rutte. 'Mensen zijn gewoon boos.' Zo boos dat ze zich daardoor afkeren van de politiek, reageert Jinek. 'Dat snap ik, dat snap ik', zegt Rutte.De minister-president herinnerde het publiek eraan dat Groningen ook altijd trots was op de gaswinning, totdat de bevingen kwamen.Dinsdagavond liepen ruim 4000 mensen mee in een fakkeloptocht door de stad Groningen. Hiermee protesteerden ze tegen de gaswinning.