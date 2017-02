Opgepast: vooral ten oosten van Scheemda is het wit en glad

Een deel van onze provincie ligt bedekt onder een dun laagje sneeuw. Het gebied ten oosten van Scheemda heeft voornamelijk last van gladdigheid.

Op de A7 richting Duitse grens is de linkerrijbaan onbegaanbaar, meldt luisteraar Gerard Klooster. Hij rijdt met 70 kilometer per uur over de snelweg. 'Het is niet te doen', zegt hij.Verslaggever Wiebe Klijnstra meldt dat er in Winschoten wat 'dwarrelsneeuw' is gevallen. Richting de Stad werden de omstandigheden beter.Het KNMI waarschuwde dinsdagavond al voor gladheid door sneeuwval en bevriezing van natte weggedeelten. Volgens Weeronline ligt het dikste sneeuwdek in de buurt van Emmen en Coevorden. Daar viel 3 à 4 centimeter.De winterse neerslag is van korte duur. Wel blijft het ijzig koud, zo meldt weervrouw Harma Boer. In de nacht van woensdag op donderdag daalt het kwik naar -6.In het weekend valt er mogelijk weer een sneeuwbui. Ook dan blijft het koud.