Postduivenvereniging getroffen door brand: 'Ik zag direct dat het mis was'

De verslagenheid is groot bij Postduivenvereniging Snelpost uit Beerta. Dinsdag brandde hun clubgebouw volledig uit. 'Het is een ramp.'

De brand ontstond in het kantoor. Onder meer alle bekers, administratie en computers gingen bij de brand verloren.Henk Jansen van Snelpost is verslagen. 'Ik was met de hond aan het wandelen. Toen ik thuis kwam, ging de telefoon. Er was brand en ik moest zo snel mogelijk komen. Toen ik hier aan kwam, zag ik direct dat het mis was.'De binnenkant van het gebouw is volledig uitgebrand. Geluk bij een ongeluk is dat veel materiaal van de leden in twee containers zat. Die stonden buiten en zijn gespaard gebleven.Postduivenvereniging Snelpost telt twaalf leden. Die komen tussen april en september elke vrijdag bij elkaar. Extra zuur is dat de club dit jaar een jubileum heeft: ze bestaan 80 jaar.Hoe het nu verder moet, weet Jansen nog niet. 'We zijn goed verzekerd, maar moeten afwachten hoe het nu komt.' De grond is van de gemeente, het gebouw was van de vereniging.Of ze op dezelfde plek een nieuw clubhuis neerzetten, weet Jansen nog niet. 'Daar moeten we als leden deze week nog over praten. Maar dit is een prachtig stee.'